Арахисовое масло поможет вам снизить уровень холестерина

Вот несколько причин, почему арахисовое масло помогает снизить уровень холестерина.

Много полезных жиров. Арахисовая паста содержит как мононенасыщенных, так и полиненасыщенные жиры. Они помогают снизить уровень вредного холестерина, по словам Мелиссы Хупер, магистра наук, зарегистрированного диетолога-нутрициолога. Также эти жиры помогают немного повысить уровень "хорошего" холестерина, что снижает риск развития болезней сердца. Ещё в арахисовом масле содержится растительный белок, что делает его питательной альтернативой некоторым животным белкам.

Клетчатка. Две столовые ложки арахисовой пасту содержат около 2 г клетчатки. В том числе немного растворимой, которая снижает холестерин.