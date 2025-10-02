Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 октября 2025, 12:00
Арахисовое масло поможет вам снизить уровень холестерина

Высокая жирность - это необязательно плохо
Арахисовая паста - один из самых вкусных десертов. Но как она влияет на уровень холестерина и не вредит ли сердцу?
© bymuratdeniz

Вот несколько причин, почему арахисовое масло помогает снизить уровень холестерина.

Много полезных жиров. Арахисовая паста содержит как мононенасыщенных, так и полиненасыщенные жиры. Они помогают снизить уровень вредного холестерина, по словам Мелиссы Хупер, магистра наук, зарегистрированного диетолога-нутрициолога. Также эти жиры помогают немного повысить уровень "хорошего" холестерина, что снижает риск развития болезней сердца. Ещё в арахисовом масле содержится растительный белок, что делает его питательной альтернативой некоторым животным белкам.

Клетчатка. Две столовые ложки арахисовой пасту содержат около 2 г клетчатки. В том числе немного растворимой, которая снижает холестерин.

© Tatiana Goskova/500px/Getty Images

Растительные стеролы. Как отмечает Меган Хафф, сертифицированный диетолог, арахисовое масло содержит растительные стеролы. Это натуральные соединения, подавляющие всасывание холестерина и снижающие его уровень в крови.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.