Арбуз оказался полезнее для уровня сахара в крови, чем ананас

Согласно результатам одного исследования 2025 года, гликемический индекс свежего арбуза составляет 50, а гликемическая норма — 5,6. У свежего ананаса же эти показатели равняются 66 и 8,6.

Гликемическая норма, как мы видим, немного выше оказалась у ананаса. Это значит, что он по сравнению с арбузом сильнее влияет на уровень сахара в крови.