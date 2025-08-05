Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 августа 2025, 14:15
2 мин.

Ароматизированный йогурт и другие “полезные” продукты, которые мешают вам похудеть

Старайтесь их убрать из своей диеты
Во многих так называемых здоровых продуктах на самом деле много калорий, скрытого сахара. Будьте осторожны при покупке следующих видов пищи.
Ароматизированный йогурт и другие “полезные” продукты, которые мешают вам похудеть
© Project Open Hand

Гранола и батончики мюсли. В граноле много сахара из-за мёда, сиропов и подслащённых сухофруктов, а для её поджаривания используются масла и жиры. В батончиках мюсли могут содержаться подсластители, шоколадная крошка или глазурь.

Смузи и асаи-боулы. Вы можете получить из них больше калорий, чем ожидаете, из-за фруктовых соков или подслащённого молока, несколько порций фруктов в одном напитке, гранолы, орехового масла или мёда. Нехватка белка или клетчатки делает подобную еду менее сытной.

Ароматизированный йогурт. Избегайте вариантов, в которых 15-20 г добавленного сахара на порцию, где фрукты находятся на дне банки, где используются искусственные подсластители.

Вегетарианские чипсы и соломка. Часто в них минимум настоящих овощей, используются рафинированные крахмалы, добавлены масла и соли. Также они не дают достаточно клетчатки, поэтому менее сытны.

Смесь орехов и сухофруктов. Обратите внимание на подслащённые сухофрукты с сахаром, шоколадные конфеты и кусочки, покрытые йогуртом. Выбирайте простые смеси с орехами и несладкими фруктами, а также разделяйте заранее порции.

Ароматизированный йогурт и другие “полезные” продукты, которые мешают вам похудеть
© Photo composite by Zoe Hansen for Verywell Health; Getty Images

Безглютеновые упакованные продукты. При их приготовлении используются очищенные виды крахмала, в них мало клетчатки, добавлены масла и сахара для улучшения вкуса и текстуры, по сравнению с продуктами аналогичное или более высокое содержание калорий.

Салатные топпинги и заправки. Салат может стать высококалорийным из-за сливочных заправок, засахаренных орехов, кусочков бекона и сыра, жареных гренок.

Протеиновые батончики. В них могут содержаться такие проблемные ингредиенты, как добавленные сахара и сиропы, мало клетчатки, насыщенные жиры, искусственные ароматизаторы и консерванты.

Фруктовые соки. В них много сахара и мало клетчатки. Лучше выбирайте вместо соков цельные фрукты.

Роллы. В больших порциях может содержаться более 200 калорий (без добавления начинки), очищенная мука с небольшим количеством овощей, добавленные масла. Среди высококалорийных начинок выделяют сыр, сливочные соусы, обработанное мясо. Выбирайте лучше небольшие лепёшки из 100% цельного зерна и наполняйте их нежирным белком и овощами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.