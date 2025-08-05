Ароматизированный йогурт и другие “полезные” продукты, которые мешают вам похудеть

Гранола и батончики мюсли. В граноле много сахара из-за мёда, сиропов и подслащённых сухофруктов, а для её поджаривания используются масла и жиры. В батончиках мюсли могут содержаться подсластители, шоколадная крошка или глазурь.

Смузи и асаи-боулы. Вы можете получить из них больше калорий, чем ожидаете, из-за фруктовых соков или подслащённого молока, несколько порций фруктов в одном напитке, гранолы, орехового масла или мёда. Нехватка белка или клетчатки делает подобную еду менее сытной.

Ароматизированный йогурт. Избегайте вариантов, в которых 15-20 г добавленного сахара на порцию, где фрукты находятся на дне банки, где используются искусственные подсластители.

Вегетарианские чипсы и соломка. Часто в них минимум настоящих овощей, используются рафинированные крахмалы, добавлены масла и соли. Также они не дают достаточно клетчатки, поэтому менее сытны.

Смесь орехов и сухофруктов. Обратите внимание на подслащённые сухофрукты с сахаром, шоколадные конфеты и кусочки, покрытые йогуртом. Выбирайте простые смеси с орехами и несладкими фруктами, а также разделяйте заранее порции.