Артрит, депрессия и другие болезни, при которых вам поможет куркума

Артрит, депрессия и другие болезни, при которых вам поможет куркумаВозьмите это себе на заметку
Артрит (боль в суставах). Куркума обладает сильными противовоспалительными свойствами. Благодаря этому она может уменьшить воспаление суставов, облегчить боль и отёк. Обзор 29 клинических испытаний показал, что куркума значительно уменьшает боль и воспаление при пяти типах артрита: ревматоидный артрит, остеоартрит, анкилозирующий спондилит, ювенильный идиопатический артрит и подагра.
Сердечно-сосудистые заболевания. Согласно исследованиям, куркума может поддерживать здоровье сердца, уменьшая воспаление и улучшая работу кровеносных сосудов. В ходе одного исследования люди среднего и пожилого возраста, принимавшие добавки куркумина в течение 12 недель, заметили, что куркума помогла расслабить и расширить кровеносные сосуды. Это привело к снижению давления и улучшению общего состояния сердечно-сосудистой системы.
Воспалительное заболевание кишечника. Куркумин может сделать стандартные методы лечения таких болезней эффективнее и помогает контролировать их симптомы. В ходе 12-недельного исследования люди с болезнью Крона лёгкой и средней степенью тяжести принимали 360 мг куркумина в сутки. К 12-й неделе 40% участников больше не замечали симптомов болезни.
Нейродегенеративные заболевания. Добавление куркумы в рацион может уменьшить воспаление мозга, предотвратить прогрессирование болезней мозга. Доказано, что куркумин может защищать клетки мозга от повреждений, замедляя потенциально снижение когнитивных функций у людей с болезнью Альцгеймера.
Депрессия. Куркумин показывает эффективность в качестве натуральной добавки для лечения симптомов депрессии.
Аллергия. Куркумин подавляет высвобождение гистаминов и снижает воспаление в дыхательных путях. Это может уменьшить чихание, заложенность носа при аллергии.
Воспалительные заболевания кожи. Куркумин отличается антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Он помогает уменьшить воспаление кожи, облегчить неприятные симптомы, способствует заживлению.
Рак. Согласно некоторым исследованиям, куркумин может замедлять рост раковых клеток и останавливать развитие или распространение рака.
Диабет 2 типа. Куркумин может улучшить реакцию клеток на инсулин, помогая им лучше усваивать сахар. Также он поддерживает работу ферментов, перерабатывающих сахар. Это снижает риск появления скачков уровня сахара в крови.
Респираторные заболевания. Куркума может помочь при воспалении в дыхательных путях. Она облегчает дыхание и уменьшает кашель и хрипы.
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