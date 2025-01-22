Артрит, депрессия и другие болезни, при которых вам поможет куркума

Артрит (боль в суставах). Куркума обладает сильными противовоспалительными свойствами. Благодаря этому она может уменьшить воспаление суставов, облегчить боль и отёк. Обзор 29 клинических испытаний показал, что куркума значительно уменьшает боль и воспаление при пяти типах артрита: ревматоидный артрит, остеоартрит, анкилозирующий спондилит, ювенильный идиопатический артрит и подагра.

Сердечно-сосудистые заболевания. Согласно исследованиям, куркума может поддерживать здоровье сердца, уменьшая воспаление и улучшая работу кровеносных сосудов. В ходе одного исследования люди среднего и пожилого возраста, принимавшие добавки куркумина в течение 12 недель, заметили, что куркума помогла расслабить и расширить кровеносные сосуды. Это привело к снижению давления и улучшению общего состояния сердечно-сосудистой системы.

Воспалительное заболевание кишечника. Куркумин может сделать стандартные методы лечения таких болезней эффективнее и помогает контролировать их симптомы. В ходе 12-недельного исследования люди с болезнью Крона лёгкой и средней степенью тяжести принимали 360 мг куркумина в сутки. К 12-й неделе 40% участников больше не замечали симптомов болезни.

Нейродегенеративные заболевания. Добавление куркумы в рацион может уменьшить воспаление мозга, предотвратить прогрессирование болезней мозга. Доказано, что куркумин может защищать клетки мозга от повреждений, замедляя потенциально снижение когнитивных функций у людей с болезнью Альцгеймера.

Депрессия. Куркумин показывает эффективность в качестве натуральной добавки для лечения симптомов депрессии.