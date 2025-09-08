Артрит и другие болезни, которые куркума лечит естественным образом

Вот при каких заболеваниях вам может помочь куркума.

Артрит (боль в суставах). Согласно результатам исследований, куркума может облегчить его симптомы так же эффективно, как некоторые лекарства, и с меньшим количеством побочных эффектов. Обзор 29 клинических испытаний показал: куркума значительно уменьшает воспаление и боль при пяти типах артрита: ревматоидный артрит, остеоартрит, анкилозирующий спондилит, ювенильный идиопатический артрит, подагра.

Сердечно-сосудистые заболевания. Куркумин уменьшает воспаление, улучшает функцию кровеносных сосудов, может способствовать нормализации уровня холестерина. В ходе одного исследования приём добавки куркумы в течение 12 недель помог улучшить артериальное давление и общее состояние сердечно-сосудистой системы, а другая работа показала, что куркумин при приёме до и после операции снизил риск возникновения сердечных приступов на 65% у тех, кто перенёс аортокоронарное шунтирование.

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК). Метаанализ шести исследований продемонстрировал, что куркумин значительно уменьшает и предотвращает симптомы язвенного колита и его обострения.

Нейродегенеративные заболевания. К ним относятся болезни Альцгеймера и Паркинсона. Приём куркумы способен уменьшить воспаление мозга и защитить от прогрессирования нейродегенеративных заболеваний. Также куркумин защищает клетки мозга от повреждений, улучшает настроение и память у пожилых.

Депрессия. Результаты исследований показывают, что куркумин значительно облегчает симптомы клинической депрессии. Он был эффективен и отдельно, и в сочетании с антидепрессантами.