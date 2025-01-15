Артрит только у пожилых и другие мифы об этой болезни

Артрит только у пожилых и другие мифы об этой болезниОб этом важно знать
Артрит поражает только пожилых людей. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, почти 50% взрослых с артритом моложе 65 лет. У молодых людей и детей могут развиваться такие состояния, как ревматоидный артрит, ювенильный идиопатический артрит и псориатический артрит.
Хруст пальцами вызывает артрит. Несколько исследований не выявили никакой связи между хрустом суставов и развитием артрита.
Упражнения ухудшают течение артрита. В действительности сидячий образ жизни со временем может усугубить симптомы артрита. Физическая активность может быть полезной, так как упражнения укрепляют мышцы, окружающие суставы, улучшают гибкость, уменьшают воспаление, предотвращают разрушение хряща, уменьшают боль и скованность суставов.
При остеоартрите могут помочь упражнения с низкой ударной нагрузкой. Это ходьба, езда на велосипеде, эллиптические тренажёры.
Все типы артрита одинаковы. Остеоартрит и ревматоидный артрит — это наиболее распространённые виды артрита. Однако у них разные причины возникновения и способы лечения. Остеоартрит может повреждать хрящи, сухожилия, связки, кости и многое другое. Ревматоидный артрит — аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система по ошибке атакует суставы. Это может привести к воспалению, повреждению суставов.
С артритом ничего нельзя сделать. Артрит не поддаётся лечению, но существует множество способов контролировать его симптомы. В том числе изменения в питании. Улучшить состояние при артрите можно при помощи следующих противовоспалительных продуктов: морепродукты, фрукты и овощи.
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