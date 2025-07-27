Аспирин и другие популярные лекарства, которые нарушат ваш баланс веществ в организме

Ингибиторы протонной помпы (ИПП). Они могут привести к дефициту витамина В12, С, железа, кальция, магния, цинка.

Метформин. Его часто назначают при диабете 2 типа. Этот препарат способен снизить уровень витамина B12.

Статины. Они могут снижать уровень коэнзима Q10 (CoQ10). Чаще такое встречается у пожилых и при приёме высоких доз статинов.

Стероиды. Эти лекарства снижают усвоение кальция, витамина А, С, калия.

Аспирин. Исследования показали, что он снижает уровень витамина С, а длительный приём аспирина - уровень железа.