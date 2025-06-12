Астма и не только: почему у вас может не проходить кашель

Хронический кашель - основной симптом двух других состояний. Это кашлевой вариант астмы и эозинофильный бронхит. Обе болезни вызывают воспаление дыхательных путей.

Кашель может также сохраняться длительное время после вирусной или бактериальной инфекции. Согласно одному систематическому обзору, потребовалось 25 дней, чтобы 90% детей с простудой излечились от кашля.

Иногда кашель, который не проходит, может указывать на серьёзное заболевание, включая рак лёгких и необычные инфекции. Рекомендуется обратиться немедленно за медицинской помощью, если вы кашляете кровью, у вас вырабатывается много мокроты, сильная одышка, особенно в состоянии покоя или ночью, есть трудности с глотанием, вы похудели или у вас лихорадка, у вас рецидивирующая пневмония, вы курильщик старше 45 лет, у которого появился или изменился кашель.

Очень редко, несмотря на тщательное обследование и лечение, кашель сохраняется. Тогда его называют рефрактерным хроническим. Он известен также как необъяснимый хронический кашель.

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