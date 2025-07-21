Авокадо и другие фрукты, которые замедлят старение

Черника. Она обладает мощными антиоксидантными свойствами, благодаря которым защищает организм от свободных радикалов. Согласно некоторым исследованиям, эта ягода, если её есть каждый день, снижает риск развития диабета 2 типа и болезней сердца, способствует долголетию и здоровью кожи.

Малина. В ней много витамина С, что помогает замедлить старение. Исследования также связывают эту ягоду с противовоспалительным эффектом.

Авокадо. Оно богато полезными для сердца жирами и другими важными элементами, уменьшающими возрастное воспаление.

Вишня. Исследования показывают, что антиоксиданты в ней уменьшают признаки преждевременного старения, возникающие иногда из-за окислительного стресса и хронического воспаления.

Гранат. Этот фрукт содержит антиоксиданты и питательные вещества, защищающие от старения. Они снижают риск развития болезней, уменьшают воспаление, защищают от свободных радикалов.

Яблоки. Они считаются мощными средством против старения за счёт того, что в них есть антиоксиданты.

Апельсины. Эти фрукты известны большим количеством витамина С. У людей, которые регулярно употребляют цитрусовые, как правило, ниже риск возникновения хронических болезней: диабета 2 типа и колоректального рака.