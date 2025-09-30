Авокадо и другие продукты, которые должны храниться вне холодильника

Авокадо. Холод останавливает процесс созревания этого фрукта, делает его твёрдым и безвкусным. Но когда авокадо созреют, вы можете положить их в холодильник, чтобы есть ещё несколько дней.

Помидоры. Их нужно хранить при комнатной температуре и вдали от солнечных лучей. Однако если вы уже нарезали томаты, то их нужно поместить уже в холодильник.

Свежие травы. Из-за низкой температуры они увядают, становятся менее ароматными, на них появляются тёмные пятна. Вместо этого обращайтесь со свежими базиликой, петрушкой, кинзой и другими травами как с цветами: поместите их стебли в стакан с водой в столешнице и неплотно прикройте листья полиэтиленовым пакетом.

Картофель. Его рекомендуется хранить в тёмном и прохладном месте с вентиляцией. Например, это может быть кладовая или бумажный пакет.

Лук. Храните его в тёмном, прохладном, хорошо проветриваемом месте. После нарезки поместите лук в холодильник.

Чеснок. Его структура может стать резиновой при хранении в холодильнике. Однако если вы его уже нарезали, то класть в холодильник имеет смысл.

Яблоки. Держите яблоки, бананы, помидоры подальше от зелени и картофеля. Дело в том, что они выделяют этиленовый газ, который сильно ускоряет порчу овощей и фруктов.

Сливочное масло. Несолёное масло можно хранить при комнатной температуре в течение одного-двух дней, солёное же хранится дольше в герметичной керамической кастрюле для масла.