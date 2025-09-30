Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 сентября 2025, 13:30
3 мин.

Авокадо и другие продукты, которые должны храниться вне холодильника

Наверняка вы об этом даже не знали
На самом деле далеко не всем продуктам требуется охлаждение. Некоторые из них могут быстрее портиться, терять структуру и вкус, если их класть в холодильник.
Авокадо. Холод останавливает процесс созревания этого фрукта, делает его твёрдым и безвкусным. Но когда авокадо созреют, вы можете положить их в холодильник, чтобы есть ещё несколько дней.

Помидоры. Их нужно хранить при комнатной температуре и вдали от солнечных лучей. Однако если вы уже нарезали томаты, то их нужно поместить уже в холодильник.

Свежие травы. Из-за низкой температуры они увядают, становятся менее ароматными, на них появляются тёмные пятна. Вместо этого обращайтесь со свежими базиликой, петрушкой, кинзой и другими травами как с цветами: поместите их стебли в стакан с водой в столешнице и неплотно прикройте листья полиэтиленовым пакетом.

Картофель. Его рекомендуется хранить в тёмном и прохладном месте с вентиляцией. Например, это может быть кладовая или бумажный пакет.

Лук. Храните его в тёмном, прохладном, хорошо проветриваемом месте. После нарезки поместите лук в холодильник.

Чеснок. Его структура может стать резиновой при хранении в холодильнике. Однако если вы его уже нарезали, то класть в холодильник имеет смысл.

Яблоки. Держите яблоки, бананы, помидоры подальше от зелени и картофеля. Дело в том, что они выделяют этиленовый газ, который сильно ускоряет порчу овощей и фруктов.

Сливочное масло. Несолёное масло можно хранить при комнатной температуре в течение одного-двух дней, солёное же хранится дольше в герметичной керамической кастрюле для масла.

Авокадо и другие продукты, которые должны храниться вне холодильника
Твёрдые сыры. Небольшой кусочек выдержанного твёрдого сыра можно хранить при комнатной температуре в герметичном контейнере. Более крупные партии можно заморозить или охладить, чтобы сохранить свежесть. Однако они должны лежать в самом тёплом месте холодильника: например, в контейнере для овощей. Сыры с высоким количеством влаги (фета, моцарелла и пр.) нужно тоже хранить в холодильнике.

Яйца. Если вы купили их прямо с фермы или взяли от кур на вашем участке, они могут храниться при комнатной температуре. Но после мытья их обязательно нужно положить в холодильник.

Хлеб. Хранение его в холодильнике ускоряет черствение. Вместо этого положите хлеб в хлебницу или герметичный контейнер. Если вы не собираетесь есть всю буханку сразу - заморозьте её, особенно если в ней есть семена и цельные зёрна.

Некоторые соусы. Даже после открытия острый соус с уксусом и солью можно хранить при комнатной температуре. То же самое касается соевого соуса.

Кофе. Он может быстрее терять вкус и впитывать ароматы других продуктов в холодильнике.

Арахисовое масло. Если вы покупаете натуральную арахисовую пасту, то её хранение в холодильнике может привести к отделению масла.

Шоколад. Его категорически нельзя класть в холодильник, так как на его текстуру и вкус влияет низкая влажность.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.