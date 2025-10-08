Авокадо и ещё четыре продукта, которые улучшат усвоение омега-3

Авокадо. Мононенасыщенные жиры в его составе особенно полезны для улучшения усвоения омега-3. Также авокадо может похвастаться калием и клетчаткой.

Оливковое масло. Вы можете добавлять его в жареные блюда, салаты, выпечку. Аналог - льняное или соевое масло, которые содержат альфа-линоленовую кислоту (АЛК), улучшающую усвоение омега-3.

Грецкие орехи. Порция этих орехов весом 30 г содержит 2,57 г АЛК. Также они богаты белком, клетчаткой, магнием, антиоксидантами, витаминами и минералами.