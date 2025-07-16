Авокадо и лайм, а также другие самые полезные для здоровья заправки для салатов

Кунжутный имбирь. Эта заправка сочетает в себе кунжутное масло, имбирь и сою. Правда, учитывайте, что масло из кунжута может быть калорийным и жирным, не содержит клетчатки и белка.

Бальзамический винегрет. Избегайте этого варианта, если у вас аллергия на уксус.

Авокадо и лайм. Можете смешать для этого греческий йогурт, авокадо и сок лайма. Лайм даст вам витамин С, авокадо богато мононенасыщенными жирами, которые полезны для сердца.

Лимонный винегрет. Добавление в уксус лимона поможет компенсировать кислый вкус уксуса.

Медово-горчичная. Эта заправка содержит такие ингредиенты, как уксус, горчица, оливковое масло, мёд.