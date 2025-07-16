Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 июля 2025, 00:00
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Авокадо и лайм, а также другие самые полезные для здоровья заправки для салатов

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В лучших заправках для салата содержатся полезные для сердца жиры и минимальное количество добавленного сахара. Вот какие варианты вы можете попробовать.
Авокадо и лайм, а также другие самые полезные для здоровья заправки для салатов
© Your Allergy Chefs

Кунжутный имбирь. Эта заправка сочетает в себе кунжутное масло, имбирь и сою. Правда, учитывайте, что масло из кунжута может быть калорийным и жирным, не содержит клетчатки и белка.

Бальзамический винегрет. Избегайте этого варианта, если у вас аллергия на уксус.

Авокадо и лайм. Можете смешать для этого греческий йогурт, авокадо и сок лайма. Лайм даст вам витамин С, авокадо богато мононенасыщенными жирами, которые полезны для сердца.

Лимонный винегрет. Добавление в уксус лимона поможет компенсировать кислый вкус уксуса.

Медово-горчичная. Эта заправка содержит такие ингредиенты, как уксус, горчица, оливковое масло, мёд.

Авокадо и лайм, а также другие самые полезные для здоровья заправки для салатов
© StefaNikolic / Getty Images

Греческий йогуртовый ранч. В греческом йогурте нет клетчатки, зато много белка, мало жира и килокалорий.

Яблочный винегрет. Добавление оливкового масла к яблочному уксусу сделает заправку лёгкой, слегка пикантной и полезной для сердца.

Имбирь и куркума. В качестве основы для этой заправке используйте оливковое масло и яблочный уксус.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.