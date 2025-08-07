Авокадо и не только: эти продукты избавят от жира на животе всего за месяц

Листовая зелень. Она включает шпинат, рукколу, кудрявую капусту. В листовой зелени мало килокалорий, но много клетчатки и питательных веществ.

Семена чиа. Эти семена богаты омега-3 и клетчаткой. За счёт этого они хорошо насыщают.

Нежирный творог. Он богат казеином, который медленно переваривается и помогает дольше сохранять чувство сытости.

Зелёный чай. Он содержит кофеин и катехины. Эти вещества ускоряют метаболизм и способствуют окислению жиров.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.