Опубликовано 07 августа 2025, 10:30
Авокадо и не только: эти продукты избавят от жира на животе всего за месяц

Добавьте их в свой рацион
Для уменьшения количества жира на животе важно есть богатые веществами продукты и сочетать их с диетой, содержащей много цельных продуктов, а также с физическими упражнениями. Не забывайте и о воде. Сидни Наварро, зарегистрированный диетолог и сертифицированный персональный тренер Life Time La Jolla (Калифорния), перечислила лучшие виды пищи для сжигания жира.
Авокадо. Оно богато полезными для сердца мононенасыщенными жирами и клетчаткой, уменьшает воспаление, регулирует уровень глюкозы в крови, хорошо насыщает, предотвращает переедание.

Лосось. Это отличный источник белка и омега-3 жирных кислот. Благодаря лососю вы уменьшите воспаление, будете держать под контролем гормоны, влияющие на накопление жира.

Ягоды. В них много антиоксидантов, клетчатки, витаминов. Также у ягод низкий гликемический индекс, они уменьшают воспаление и окислительный стресс.

Лебеда. Это цельное зерно содержит все незаменимые аминокислоты, помогает регулировать аппетит.

Листовая зелень. Она включает шпинат, рукколу, кудрявую капусту. В листовой зелени мало килокалорий, но много клетчатки и питательных веществ.

Семена чиа. Эти семена богаты омега-3 и клетчаткой. За счёт этого они хорошо насыщают.

Нежирный творог. Он богат казеином, который медленно переваривается и помогает дольше сохранять чувство сытости.

Зелёный чай. Он содержит кофеин и катехины. Эти вещества ускоряют метаболизм и способствуют окислению жиров.

