Авокадо и не только: эти продукты избавят от жира на животе всего за месяц

Авокадо и не только: эти продукты избавят от жира на животе всего за месяцДобавьте их в свой рацион
Авокадо. Оно богато полезными для сердца мононенасыщенными жирами и клетчаткой, уменьшает воспаление, регулирует уровень глюкозы в крови, хорошо насыщает, предотвращает переедание.
Лосось. Это отличный источник белка и омега-3 жирных кислот. Благодаря лососю вы уменьшите воспаление, будете держать под контролем гормоны, влияющие на накопление жира.
Ягоды. В них много антиоксидантов, клетчатки, витаминов. Также у ягод низкий гликемический индекс, они уменьшают воспаление и окислительный стресс.
Лебеда. Это цельное зерно содержит все незаменимые аминокислоты, помогает регулировать аппетит.
Листовая зелень. Она включает шпинат, рукколу, кудрявую капусту. В листовой зелени мало килокалорий, но много клетчатки и питательных веществ.
Семена чиа. Эти семена богаты омега-3 и клетчаткой. За счёт этого они хорошо насыщают.
Нежирный творог. Он богат казеином, который медленно переваривается и помогает дольше сохранять чувство сытости.
Зелёный чай. Он содержит кофеин и катехины. Эти вещества ускоряют метаболизм и способствуют окислению жиров.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.