Авокадо и не только: названы фрукты и овощи с большим количеством магния

Авокадо. В нём много магния, а также есть полезные жиры, клетчатка. Одна чашка нарезанного кубиками авокадо содержит 43,6 мг магния, или 10% от суточной потребности в нём.

Шпинат. В одной чашке шпината - 157 мг магния (37% суточной нормы) после приготовления. Если же употреблять этот овощ в сыром виде, то вы получите 24 мг магния.

Бананы. Из одной чашки нарезанного банана можно получить около 40 мг магния (9,6% суточной нормы).

Швейцарский мангольд. Одна чашка варёного мангольда включает 150 мг магния (36% суточной нормы).

Эдамаме. Одна чашка таких варёных бобов содержит 99 мг магния (24% суточной нормы).

Тыква желудевая. Одна чашка приготовленной такой тыквы - это 88 мг (21% суточной нормы) магния.

Яблоки. Среднего размера гала-яблоко (с кожурой) содержит около 9 мг магния.

Артишок. Одна чашка приготовленных артишоков даёт 71,4 мг магния (17% суточной нормы).