Авокадо и не только: самые полезные для здоровья фрукты с небольшим количеством сахара

Лаймы и лимоны. На один лайм приходится 1 г сахара, а на один лимон - 2 г. Также эти фрукты богаты витамином С.

Авокадо. Из одного такого фрукта вы получите 1 г натурального сахара. Богаты авокадо и клетчаткой: половина плода содержит 7 г этого вещества. Джули Пейс, сертифицированный диетолог, владелица Core Nutrition Health & Wellness, отмечает, что добавление авокадо в блюда помогает усилить чувство сытости, контролировать вес, поддерживает здоровье кишечника, снижает риск возникновения болезней сердца, улучшает качество диеты.

Малина. Один стакан этих ягод содержит 5 г сахара, 8 г клетчатки.

Киви. Один такой плод содержит 7 г сахара и 2 г клетчатки. Эти фрукты также дают множество преимуществ для здоровья: от облегчения запоров до улучшения сна.

Ежевика. На один стакан ежевики приходится 7 г сахара и 8 г клетчатки.

Клубника. Чашка разрезанной пополам клубники даёт 7 г сахара и почти 100% дневной нормы витамина С.