Авокадо назвали лучшим фруктом для здоровья сердца

Удивительный источник клетчатки. Половина авокадо даёт организму почти 7 г клетчатки. Это 1/4 дневной нормы. Примерно половина клетчатки в фрукте - растворимая, которая снижает уровень холестерина в крови. Исследования демонстрируют, что она также снижает кровяное давление.

В состав входят растительные стерины, снижающие уровень холестерина. Авокадо включает больше этих веществ, чем многие другие фрукты. Было показано, что они снижают уровень вредного холестерина примерно на 10%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.