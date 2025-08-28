Авокадо назвали лучшим противовоспалительным продуктом для добавления в сэндвичи

Чтобы выбрать идеальный авокадо, следуйте нескольким правилам. Кожица фрукта должна быть тёмно-зелёной или чёрной, без пятен. При нажатии плод должен слегка мяться. Всё это - признаки идеально спелого и вкусного авокадо.

После разрезания фрукта важно знать, как его хранить, чтобы мякоть не чернела. Плотно заверните плод в пищевую плёнку и положите его в холодильник. Целые спелые авокадо тоже нужно держать в холодильнике.

