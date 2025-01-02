Авокадо, орехи: перечислены «вредные» продукты, которые избавляют от жира на животе

Авокадо. Эти фрукты содержат ненасыщенные жиры, которые могут помочь в потере висцерального жира. Согласно одному небольшому исследованию, женщины, которые съедали одно авокадо в день, заметили уменьшение жира на животе. Правда, в другом исследовании у тех, кто ел каждый день авокадо, не было подобных изменений.

Жирные молочные продукты. Они могут стать значительным источником жира в рационе. В некоторых исследованиях говорится о связи между диетой, включающей жирные молочные продукты, и более низким риском возникновения абдоминального ожирения. Также некоторые жирные молочные продукты (йогурт) богаты белком.

Орехи. Они полны питательных веществ, несмотря на свою калорийность. Это, например, клетчатка. Некоторые исследования отмечают наличие связи между диетой, богатой клетчаткой, включающей грецкие орехи, и уменьшением количества висцерального жира. Согласно другим научным работам, когда участники ели орехи вместо закусок с высоким содержанием углеводов (крендельки, крекеры), у них наблюдалось уменьшение окружности талии.