Авокадо помогло защититься от болезней сердца

В рамках нового исследования эксперты обнаружили, что благодаря употреблению авокадо можно значительно улучшить качество питания и сна. Доктор Джанхави Дж. Дамани из Университета штата Пенсильвания подчеркнул также, что этот фрукт снижает вероятность появления болезней сердца.

Научные работы показывают, что у людей, которые ежедневно едят авокадо, сон становится качественнее, снижается уровень липидов в крови.

Авокадо содержит много жиров, из которых 60% - это ненасыщенные. За счёт этого оно приводит к снижению кровяного давления, защищает от сердечных болезней.