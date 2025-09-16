Авокадо поможет вам снизить давление

Регулярное употребление авокадо связывают со снижением артериального давления. В ходе одного исследования выяснилось, что употребление около 2,5 авокадо в неделю связано со снижением вероятности развития повышенного кровяного давления на 17%. Этот эффект оставался постоянным даже после учёта других факторов: образа жизни, общего качества питания, степени ожирения.

Учёные обнаружили также, что одно авокадо в день в течение 12 недель улучшило контроль уровня сахара в крови и снизило уровень маркеров воспаления у взрослых с избыточным весом или инсулинорезистентностью.