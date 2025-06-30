Авокадо улучшит ваш сон и уровень холестерина

Авокадо улучшит ваш сон и уровень холестеринаЕсли этот фрукт есть каждый день
В новом шестимесячном исследовании приняли участие 969 взрослых американцев с абдоминальным ожирением. Их случайным образом разделили на две группы. Одной группе давали каждый день авокадо, а другую попросили есть не более двух авокадо в месяц.
Для оценки влияния авокадо на здоровье учёные использовали модифицированную версию шкалы Life's Essential 8 Американской кардиологической ассоциации. Более высокий балл по ней указывает на лучшее здоровье сердечно-сосудистой системы, отражает такие факторы, как качественный сок, физическая активность, диета.
Ежедневное употребление авокадо в течение полугода не изменило общий балл по шкале Life's Essential 8, но улучшило индивидуальные показатели качества питания, сна и уровня липидов в крови.
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