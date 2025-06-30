Авокадо улучшит ваш сон и уровень холестерина

В новом шестимесячном исследовании приняли участие 969 взрослых американцев с абдоминальным ожирением. Их случайным образом разделили на две группы. Одной группе давали каждый день авокадо, а другую попросили есть не более двух авокадо в месяц.

Для оценки влияния авокадо на здоровье учёные использовали модифицированную версию шкалы Life's Essential 8 Американской кардиологической ассоциации. Более высокий балл по ней указывает на лучшее здоровье сердечно-сосудистой системы, отражает такие факторы, как качественный сок, физическая активность, диета.