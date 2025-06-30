Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 июня 2025, 05:15
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Авокадо улучшит ваш сон и уровень холестерина

Если этот фрукт есть каждый день
Согласно результатам нового исследования, у взрослых, которые употребляли в пищу ежедневно полгода авокадо, улучшились сон, качество питания, уровень холестерина. Статья со всеми выводами опубликована была в Journal of the American Heart Association.
Авокадо улучшит ваш сон и уровень холестерина
© Jake Sternquist

В новом шестимесячном исследовании приняли участие 969 взрослых американцев с абдоминальным ожирением. Их случайным образом разделили на две группы. Одной группе давали каждый день авокадо, а другую попросили есть не более двух авокадо в месяц.

Для оценки влияния авокадо на здоровье учёные использовали модифицированную версию шкалы Life's Essential 8 Американской кардиологической ассоциации. Более высокий балл по ней указывает на лучшее здоровье сердечно-сосудистой системы, отражает такие факторы, как качественный сок, физическая активность, диета.

Авокадо улучшит ваш сон и уровень холестерина
© EyeEm Mobile GmbH / Getty Images

Ежедневное употребление авокадо в течение полугода не изменило общий балл по шкале Life's Essential 8, но улучшило индивидуальные показатели качества питания, сна и уровня липидов в крови.

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