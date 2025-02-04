Бактериальный вагиноз, инфекции и другие причины жжения во влагалище

Бактериальный вагиноз. Он возникает, когда во влагалище размножается слишком много бактерий. Симптомы включают жжение во влагалище, покраснение области гениталий, раздражение и зловонные выделения.

Дрожжевые инфекции. Признаки таких инфекций: жжение, болезненность, боль, зуд, покраснение, отёк половых губ, необычные выделения, которые могут выглядеть как творог.

Трихомониаз. Это инфекция, передающаяся половым путём. Её симптомы могут включать зеленовато-жёлтые пузырчатые выделения с неприятным запахом, жжение или зуд во влагалище, боль при мочеиспускании, более частое мочеиспускание, боль в нижней части живота либо боль во время секса.

Раздражение от продуктов и одежды. Это может быть связано с аллергией на них или с повышенной чувствительностью к ним.