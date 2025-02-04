Бактериальный вагиноз, инфекции и другие причины жжения во влагалище

Бактериальный вагиноз, инфекции и другие причины жжения во влагалищеВсего их семь
Бактериальный вагиноз. Он возникает, когда во влагалище размножается слишком много бактерий. Симптомы включают жжение во влагалище, покраснение области гениталий, раздражение и зловонные выделения.
Дрожжевые инфекции. Признаки таких инфекций: жжение, болезненность, боль, зуд, покраснение, отёк половых губ, необычные выделения, которые могут выглядеть как творог.
Трихомониаз. Это инфекция, передающаяся половым путём. Её симптомы могут включать зеленовато-жёлтые пузырчатые выделения с неприятным запахом, жжение или зуд во влагалище, боль при мочеиспускании, более частое мочеиспускание, боль в нижней части живота либо боль во время секса.
Раздражение от продуктов и одежды. Это может быть связано с аллергией на них или с повышенной чувствительностью к ним.
Гормональные изменения. Когда уровень эстрогена падает, вы можете ощущать сухость влагалища. Это может привести к раздражению и ощущению жжения.
Инфекции мочевыводящих путей (ИМП). В этом случае вы можете испытывать при мочеиспускании боль, которая обычно описывается как жжение. Также может быть очень частая потребность в мочеиспускании, неспособность удерживать мочу, кровь в моче, давление в области живота.
Вирус простого герпеса (ВПГ). Эта инфекция тоже передаётся половым путём. Её симптомы включают болезненные язвы во влагалище или на половых губах, жжение при мочеиспускании, лихорадка, общее чувство слабости или головная боль. У некоторых людей симптомы вообще могут отсутствовать.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.