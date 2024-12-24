Балансирование на одной ноге поможет сохранить здоровье после 50 лет

Балансирование на одной ноге поможет сохранить здоровье после 50 летИ другие упражнения для проверки равновесия
Балансирование на одной ноге. Для этого встаньте прямо и расставьте ноги на ширине плеч. Поднимите одну ногу от пола. Если вы ещё новичок, то держитесь за стул для поддержки. Удерживайте это положение в течение 30 секунд и повторите с другой ногой.
Румынская становая тяга на одной ноге. Встаньте прямо, расставьте ноги на ширину бёдер. Балансируйте на одной ноге, слегка согнув колено. Далее наклонитесь вперёд и тянитесь к полу двумя руками. Дотянитесь до какой-нибудь цели и перенесите вес на пятку стоящей ноги. Затем вернитесь в исходное положение. Повторите всё то же самое с другой ногой.
Стояние на цыпочках. Встаньте прямо, расставив ноги на ширину бёдер. Держите мяч на уровне талии. Поднимите его над головой. Как только ваши руки выпрямятся, поднимитесь на цыпочки. Задержитесь в этом положении на мгновение, а затем опуститесь обратно на пол и переместите мяч на уровень талии. Повторите упражнение 10 раз.
Стойка спринтера на одной ноге. Расставьте ноги на ширину бёдер. Левую ногу поднимите до уровня бедра, согнув колено под под углом 90 градусов. Правую руку держите перед собой под углом 90 градусов, сохраняя при этом неподвижность корпуса. Удерживайте такое положение как можно дольше, не опуская при этом левую ногу. Повторите всё дважды с каждой стороны.
Удержание стойки аиста. Балансируйте на одной ноге. После этого наклоняйтесь вперёд, пока ваше туловище не станет параллельно полу. Разведите руки в стороны так, чтобы они были почти параллельны плечам. Отводите неопорную ногу назад, пока она не станет параллельной туловищу. Удерживайтесь в таком положении не менее 20 секунд. Повторите упражнение, стоя на другой ноге.
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