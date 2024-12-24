Балансирование на одной ноге поможет сохранить здоровье после 50 лет

Балансирование на одной ноге. Для этого встаньте прямо и расставьте ноги на ширине плеч. Поднимите одну ногу от пола. Если вы ещё новичок, то держитесь за стул для поддержки. Удерживайте это положение в течение 30 секунд и повторите с другой ногой.

Румынская становая тяга на одной ноге. Встаньте прямо, расставьте ноги на ширину бёдер. Балансируйте на одной ноге, слегка согнув колено. Далее наклонитесь вперёд и тянитесь к полу двумя руками. Дотянитесь до какой-нибудь цели и перенесите вес на пятку стоящей ноги. Затем вернитесь в исходное положение. Повторите всё то же самое с другой ногой.

Стояние на цыпочках. Встаньте прямо, расставив ноги на ширину бёдер. Держите мяч на уровне талии. Поднимите его над головой. Как только ваши руки выпрямятся, поднимитесь на цыпочки. Задержитесь в этом положении на мгновение, а затем опуститесь обратно на пол и переместите мяч на уровень талии. Повторите упражнение 10 раз.