Бальные танцы полезны для пожилых. И вот почему

Бальные танцы полезны для пожилых. И вот почемуЭтот вид деятельности благотворно влияет на работу мозга
Согласно результатам исследования, опубликованного недавно в Journal of Aging and Physical Activity, спортивные бальные танцы улучшают когнитивные функции у пожилых людей и помогают снизить атрофию мозга у тех, кто повержен риску развития болезни Альцгеймера, деменции.
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В ходе нового исследования команда учёных отобрали 25 пожилых людей в возрасте старше 65 лет. Они в течение полугода дважды в неделю ходили либо на бальные танцы, либо занимались на беговой дорожке. Целью эксперимента было узнать, как каждый вид деятельности влияет на здоровье мозга и на мыслительные способности участников.
Выяснилось, что и у тех, и у других исполнительные функции (способность планировать, рассуждать, обрабатывать задачи, которые требуют внимания) спустя шесть месяцев улучшились.
Тем не менее танцы привели к более значительным изменениям в работе мозга. Касалось это одного показателя: скорости обработки информации. Другими словами, эти люди быстрее реагировали на информацию и обрабатывали её.
Также у тех, кто ходил на танцы, уменьшилась атрофия мозга в гиппокампе. Эта область мозга играет главную роль в работе памяти и особенно страдает при Альцгеймере.
Такой эффект от танцев, по мнению специалистов, связан с тем, что они в отличие от ходьбы требуют физических, социальных и когнитивных (мыслительных) усилий. Это значит, что они укрепляют множество областей мозга сразу.
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