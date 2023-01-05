Бальные танцы полезны для пожилых. И вот почему

Тем не менее танцы привели к более значительным изменениям в работе мозга. Касалось это одного показателя: скорости обработки информации. Другими словами, эти люди быстрее реагировали на информацию и обрабатывали её.

Также у тех, кто ходил на танцы, уменьшилась атрофия мозга в гиппокампе. Эта область мозга играет главную роль в работе памяти и особенно страдает при Альцгеймере.

Такой эффект от танцев, по мнению специалистов, связан с тем, что они в отличие от ходьбы требуют физических, социальных и когнитивных (мыслительных) усилий. Это значит, что они укрепляют множество областей мозга сразу.

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