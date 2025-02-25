Бананы, авокадо и другие «вредные» продукты для контроля давления

Бананы. Они содержат клетчатку, снижающую давление, и калий. Также диеты, богатые калием, связаны с более низким кровяным давлением.

Авокадо. Это отличный источник калия и мононенасыщенных жиров, говорит зарегистрированный диетолог из Атланты Ниджья Нобл, магистр наук, сертифицированный диетолог, доктор медицины. Также в авокадо есть клетчатка и антиоксиданты, полезные для общего здоровья сердечно-сосудистой системы.

Замороженные фрукты и овощи. На самом деле их замораживают на пике зрелости, когда в них больше всего питательных веществ.