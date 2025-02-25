Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 февраля 2025, 23:15
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Бананы, авокадо и другие «вредные» продукты для контроля давления

Об этом важно знать
На самом деле многие из продуктов, которые считаются вредными для здоровья, помогают снизить кровяное давление и улучшить здоровье сердца. Это подтверждают диетологи.
Бананы, авокадо и другие «вредные» продукты для контроля давления
© Aleksandr Zubkov//Getty Images

Бананы. Они содержат клетчатку, снижающую давление, и калий. Также диеты, богатые калием, связаны с более низким кровяным давлением.

Авокадо. Это отличный источник калия и мононенасыщенных жиров, говорит зарегистрированный диетолог из Атланты Ниджья Нобл, магистр наук, сертифицированный диетолог, доктор медицины. Также в авокадо есть клетчатка и антиоксиданты, полезные для общего здоровья сердечно-сосудистой системы.

Замороженные фрукты и овощи. На самом деле их замораживают на пике зрелости, когда в них больше всего питательных веществ.

Бананы, авокадо и другие «вредные» продукты для контроля давления
© Photo: Photo: Heami Lee. EatingWell design

Греческий йогурт. В нём много белка, который содержит пептиды. Эти вещества помогают снизить кровяное давление.

Орехи. Это отличный способ добавить больше калия в рацион. Также существует множество сортов орехов с низким содержанием натрия или несолёных.

Соевые продукты. Исследования демонстрируют, что диета, включающая много сои, помогает значительно снизить артериальное давление.

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