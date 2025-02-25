Бананы, авокадо и другие «вредные» продукты для контроля давления

Бананы, авокадо и другие «вредные» продукты для контроля давленияОб этом важно знать
Бананы. Они содержат клетчатку, снижающую давление, и калий. Также диеты, богатые калием, связаны с более низким кровяным давлением.
Авокадо. Это отличный источник калия и мононенасыщенных жиров, говорит зарегистрированный диетолог из Атланты Ниджья Нобл, магистр наук, сертифицированный диетолог, доктор медицины. Также в авокадо есть клетчатка и антиоксиданты, полезные для общего здоровья сердечно-сосудистой системы.
Замороженные фрукты и овощи. На самом деле их замораживают на пике зрелости, когда в них больше всего питательных веществ.
Греческий йогурт. В нём много белка, который содержит пептиды. Эти вещества помогают снизить кровяное давление.
Орехи. Это отличный способ добавить больше калия в рацион. Также существует множество сортов орехов с низким содержанием натрия или несолёных.
Соевые продукты. Исследования демонстрируют, что диета, включающая много сои, помогает значительно снизить артериальное давление.
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