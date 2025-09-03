Бананы и другие фрукты, которые естественным образом снизят давление

Бананы. В них много калия, который способствует снижению давления. Один банан среднего размера даёт около 9% от суточной нормы этого вещества.

Черника. Это важный источник антоцианов, которые расширяют и расслабляют кровеносные сосуды. За счёт этого давление снижается.

Цитрусовые. Грейпфрут, апельсины, юдзу особенно эффективны для снижения кровяного давления.

Клюква. Было доказано, что клюквенный сок помогает снизить систолическое артериальное давление (верхнее число) на 1,52 мм рт. ст и диастолическое артериальное давление (нижнее число) на 1,78 пункта.

Киви. Согласно результатам одного исследования, употребление двух плодов киви на завтрак в течение семи недель значительно снизило систолическое артериальное давление на 2,7 пункта по сравнению с теми, кто не ел эти фрукты.