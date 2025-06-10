Бананы и другие “плохие” фрукты, которые нужно есть для похудения

Бананы. В среднем таком фрукте содержится 14 г натурального сахара. Тем не менее количество сахара варьируется в зависимости от зрелости банана: в зелёных плодах его меньше. Известно также, что в зелёных бананах много резистентного крахмала, который нужен для здоровья кишечника и общей потери веса. Но даже если вы решите съесть жёлтый банан, он не станет резко повышать уровень сахара в крови.

Ананасы. Они содержат бромелайн, который положительно влияет на метаболизм глюкозы и на резистентность к инсулину. И это не говоря о том, что ананас неизкокалориен.

Яблоки. В них мало калорий и много воды, а также клетчатки. Поэтому яблоки хорошо насыщают.