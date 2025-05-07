Бананы и другие “плохие” фрукты, которые помогут похудеть

Бананы. Из одного большого банана можно получить 30 г углеводов и 3,5 г клетчатки. Также этот фрукт даёт чувство сытости и содержит микроэлементы, которые поддерживают мышечную функцию и баланс жидкости в организме.

Виноград. На одну чашку винограда приходится всего 100 калорий. Кроме того, в этом фрукте много воды, он богат антиоксидантом ресвератролом (полезен для сердца и защищает от старения).

Манго. На одно манго приходится около 200 калорий. Однако эти фрукты всё равно полезны для снижения веса. Их преимущества включают удовлетворение ежедневной потребности в клетчатке (5 г вещества на фрукт), наличие витамина А и более 100% суточной нормы витамина С.