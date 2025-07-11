Бананы и другие полезные для здоровья продукты, которые помогут при низком уровне сахара в крови

Бананы и другие полезные для здоровья продукты, которые помогут при низком уровне сахара в кровиДобавьте их в свой рацион
Бананы. В одном среднем банане содержится 25 г углеводов. 18 г из них - это натуральные сахара. При этом клетчатки в этих фруктах мало, поэтому они перевариваются быстро.
Ананас. На одну чашку этого фрукта приходится 22 г углеводов, из которых 16 г - натуральные сахара. Это продукт с высоким гликемическим индексом, то есть он быстро повышает уровень сахара в крови.
Финики сорта «Меджул». В одном финике 18 г углеводов, а 16 г из них приходится на натуральные сахара.
Виноград. 1/2 стакана этого фрукта содержит около 15 г углеводов. Виноград богат натуральными сахарами, быстро усваивается.
Яблочное пюре. На полстакана такого пюре приходится 15 г углеводов, из которых 12 г - натуральные сахара.
Арбуз. Один стакан нарезанного кубиками арбуза даёт 11,5 г углеводов. Из них 9,5 г - это фруктоза и глюкоза.
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