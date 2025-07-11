Бананы и другие полезные для здоровья продукты, которые помогут при низком уровне сахара в крови

Бананы. В одном среднем банане содержится 25 г углеводов. 18 г из них - это натуральные сахара. При этом клетчатки в этих фруктах мало, поэтому они перевариваются быстро.

Ананас. На одну чашку этого фрукта приходится 22 г углеводов, из которых 16 г - натуральные сахара. Это продукт с высоким гликемическим индексом, то есть он быстро повышает уровень сахара в крови.

Финики сорта «Меджул». В одном финике 18 г углеводов, а 16 г из них приходится на натуральные сахара.