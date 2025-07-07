Бананы и другие продукты, которые нужно есть каждую неделю при высоком давлении

Бананы. По словам Натали Риццо, магистра наук, сертифицированного диетолога, бананы - хороший источник калия, который снижает давление. Из одного среднего фрукта вы получите около 420 мг калия, или 9% дневной нормы. Также в банане есть клетчатка: 3 г на один средний плод. Она тоже способствует снижению давления.

Свёкла. В этом овоще содержатся диетические нитраты, которые организм преобразует в оксид азота, снижающий давление. Помимо этого, на чашку свёклы приходится 442 мг калия.

Эдамаме. Согласно одному систематическому обзору и метаанализу 17 исследований, употребление соевых продуктов значительно снижает систолическое и диастолическое артериальное давление.

Фисташки. При регулярном употреблении этих орехов можно снизить давление. Одна из причин этого - клетчатка. На 28 г фисташек приходится 3 г клетчатки.