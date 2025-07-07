Бананы и другие продукты, которые нужно есть каждую неделю при высоком давлении

Бананы и другие продукты, которые нужно есть каждую неделю при высоком давленииОб этом сказали диетологи
Бананы. По словам Натали Риццо, магистра наук, сертифицированного диетолога, бананы - хороший источник калия, который снижает давление. Из одного среднего фрукта вы получите около 420 мг калия, или 9% дневной нормы. Также в банане есть клетчатка: 3 г на один средний плод. Она тоже способствует снижению давления.
Свёкла. В этом овоще содержатся диетические нитраты, которые организм преобразует в оксид азота, снижающий давление. Помимо этого, на чашку свёклы приходится 442 мг калия.
Эдамаме. Согласно одному систематическому обзору и метаанализу 17 исследований, употребление соевых продуктов значительно снижает систолическое и диастолическое артериальное давление.
Фисташки. При регулярном употреблении этих орехов можно снизить давление. Одна из причин этого - клетчатка. На 28 г фисташек приходится 3 г клетчатки.
Картофель. Это ещё один хороший источник калия. Одна средняя картофелина содержит 952 мг этого вещества, то есть 20% от суточной потребности.
Бобовые. Фасоль, чечевица, горох - неотъемлемая часть диеты DASH. Эти продукты богаты растительным белком и калием.
Йогурт. Как показало одно исследование, у людей с гипертонией, которые часто едят йогурт, систолическое артериальное давление ниже. Другое исследование продемонстрировало, что люди со здоровым артериальным давлением, которые регулярно употребляют йогурт, менее склонны к развитию гипертонии.
Лосось. Исследования показали, что омега-3 жирные кислоты в этой рыбе помогают расслабить мышцы стенок кровеносных сосудов.
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