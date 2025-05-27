Бананы и другие продукты, которые улучшат кровяное давление

Бананы. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует взрослым с кровяным давлением выше 120/80 увеличить потребление калия в рационе. Это значит, что включение в диету бананов - хорошая мысль.

Фасоль. В её составе есть растворимая и нерастворимая клетчатка, включая резистентный крахмал, который держит под контролем давление.

Йогурт. В молочном йогурте есть кальций, магний и калий. Эти вещества поддерживают кровяное давление. Ещё пробиотики в йогурте могут снижать давление.

Арбуз. Один метаанализ показал, что арбуз снижает систолическое артериальное давление, причём значительно.