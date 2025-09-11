Бананы и не только: эти фрукты помогут вам лучше спать

Бананы и не только: эти фрукты помогут вам лучше спатьДобавьте их в свой рацион
Вишня. Она обладает снотворными свойствами. Исследования показывают, что регулярное употребление вишни или сока из неё связано с улучшением качества и продолжительности сна.
Бананы. Эти фрукты содержат триптофан, калий и магний. Доказано, что это сочетание помогает расслабиться, спать крепче, быстрее заснуть.
Клубника. В её состав входят мелатонин и другие важные для сна вещества.
Апельсины. Они могут способствовать улучшению сна за счёт мелатонина, холина, витаминов С и В6.
Виноград. Он богат мелатонином и антиоксидантами, которые снимают стресс и воспаление.
Ананас. Этот фрукт улучшает сон за счёт содержания антиоксидантов, мелатонина, триптофана.
Киви. В этих фруктах много витамина С и серотонина, которые улучшают качество и продолжительность сна.
Авокадо. Оно способствует сну благодаря тому, что содержит магний и клетчатку.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.