Бананы и не только: эти фрукты помогут вам лучше спать

Вишня. Она обладает снотворными свойствами. Исследования показывают, что регулярное употребление вишни или сока из неё связано с улучшением качества и продолжительности сна.

Бананы. Эти фрукты содержат триптофан, калий и магний. Доказано, что это сочетание помогает расслабиться, спать крепче, быстрее заснуть.

Клубника. В её состав входят мелатонин и другие важные для сна вещества.

Апельсины. Они могут способствовать улучшению сна за счёт мелатонина, холина, витаминов С и В6.