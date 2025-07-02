Бананы помогут вам при мышечных спазмах

При спазмах мышц могут помочь и другие продукты. Это авокадо, фасоль, костный бульон, кокосовая вода, листовые зелёные овощи, дыни, молоко, семена и орехи, оливки, помидоры, сладкий картофель.

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