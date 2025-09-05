Бананы помогут вам при тревожности

Бананы помогут вам при тревожностиВ них содержатся особые компоненты
Бананы нельзя назвать проверенным средством от тревожности. Но их включение в рацион точно улучшит общее здоровье и даст вам полезные вещества.
Триптофан. Это предшественник серотонина, который играет главную роль в регуляции настроения. Исследования показывают, что приём триптофана улучшает настроение и снижает тревожность у здоровых взрослых.
Магний. Учёные обнаружили связь между нехваткой этого вещества и тревожностью. Также приём добавок магния уменьшает проявление депрессии.
Калий. Согласно выводу одного исследования, низкое потребление калия с пищей повышает риск развития депрессии и тревожности.
Витамин B6. После приёма добавок с этим витамином в течение месяца молодые люди с тревогой и депрессией сообщили об улучшении симптомов.
Антиоксиданты. В бананах содержатся витамин С, бета-каротин, полифенолы, флавоноиды. Некоторые данные показывают, что при приёме антиоксидантов вместе с традиционным лечением тревожности уменьшаются её симптомы.
