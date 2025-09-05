Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 сентября 2025, 16:30
Бананы помогут вам при тревожности

В них содержатся особые компоненты
Исследования показывают, что в составе бананов есть питательные вещества, которые помогают справиться с беспокойством. Это в том числе триптофан, магний, калий, витамин В6, антиоксиданты.
Бананы нельзя назвать проверенным средством от тревожности. Но их включение в рацион точно улучшит общее здоровье и даст вам полезные вещества.

Триптофан. Это предшественник серотонина, который играет главную роль в регуляции настроения. Исследования показывают, что приём триптофана улучшает настроение и снижает тревожность у здоровых взрослых.

Магний. Учёные обнаружили связь между нехваткой этого вещества и тревожностью. Также приём добавок магния уменьшает проявление депрессии.

Калий. Согласно выводу одного исследования, низкое потребление калия с пищей повышает риск развития депрессии и тревожности.

Витамин B6. После приёма добавок с этим витамином в течение месяца молодые люди с тревогой и депрессией сообщили об улучшении симптомов.

Антиоксиданты. В бананах содержатся витамин С, бета-каротин, полифенолы, флавоноиды. Некоторые данные показывают, что при приёме антиоксидантов вместе с традиционным лечением тревожности уменьшаются её симптомы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.