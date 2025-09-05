Бананы помогут вам при тревожности

Бананы нельзя назвать проверенным средством от тревожности. Но их включение в рацион точно улучшит общее здоровье и даст вам полезные вещества.

Триптофан. Это предшественник серотонина, который играет главную роль в регуляции настроения. Исследования показывают, что приём триптофана улучшает настроение и снижает тревожность у здоровых взрослых.

Магний. Учёные обнаружили связь между нехваткой этого вещества и тревожностью. Также приём добавок магния уменьшает проявление депрессии.

Калий. Согласно выводу одного исследования, низкое потребление калия с пищей повышает риск развития депрессии и тревожности.