Базолатеральная миндалина: учёные обнаружили участок мозга, отвечающий за щедрость

В ходе недавнего исследования команда учёных обратилась к группе людей в Южной Африке, страдающих болезнью Урбаха-Вите. Это очень редкое генетическое заболевание вызывает избирательное двустороннее повреждение базолатеральной миндалины. Остальная же часть мозга у них остаётся нетронутой. Эксперты пригласили для проведения эксперимента пять женщин с этим заболеванием и 16 женщин без него.

В каждом из нескольких участницы получали фиксированную сумму денег, которой им нужно было поделиться с каждым из своих восьми перечисленных контактов. Как и ожидалось, больше денег в итоге получили те, с которыми женщины были более близки, чем те, кто более далёк для них. Интересно, однако, что участницы с повреждением базолатеральной миндалины были менее щедрыми в целом, чем другие, и их щедрость снижалась более резко по мере увеличения социальной дистанции.

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