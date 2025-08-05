Бег и другие упражнения, которые снизят уровень холестерина естественным путём

Бег. Высокоинтенсивные кардиоупражнения могут снизить уровень вредного холестерина в крови. Исследования также показали, что у марафонцев обычно повышен ещё уровень "хорошего" холестерина.

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Они включают короткие серии энергичных упражнений, которые чередуются с периодами упражнений меньшей интенсивности или отдыха. В ходе одного исследования выяснилось, что у людей, занимающихся HIIT, значительно ниже показатели общего холестерина и вредного холестерина. Есть также данные, что такие упражнения могут замедлить снижение уровня полезного холестерина, которое происходит с возрастом.

Езда на велосипеде. В ходе исследования, где сравнивались велосипедисты-любители с людьми, которые не занимаются велосипедным спортом, выяснилось, что у велосипедистов был значительно лучше профиль холестерина. Кроме того, доказано, что езда на велотренажёре улучшает уровень холестерина, так как приводит к снижению уровня ЛПНП, триглицеридов и общего холестерина.