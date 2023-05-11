Бег и полезен, и вреден для здоровья. И вот чем

Бег и полезен, и вреден для здоровья. И вот чемВозьмите себе это на заметку
Соревнования по бегу и марафоны проводятся регулярно. Но как на самом деле бег влияет на здоровье человека?
По словам специалиста по опорно-двигательному аппарату Алеша Тврзника, люди на самом деле не рождены для бега. То есть он для нас противоестественен. И даже если раньше бег и правда выгоден, то теперь уже нет. Наше тело очень быстро адаптируется к новому образу жизни.
К тому же бегают современные люди в основном по асфальту. Поэтому не стоит пытаться бегать трусцой по утрам, так как организм к этому не привык.
Начинают бегать люди по разным причинам. Кому-то, например, хочется бросить себе вызов, проверить себя, преодолеть себя. И это в основном характерно для мужчин.
При этом основа беговой тренировки - это развитие общей выносливости. Выносливость обязательно должна присутствовать, даже если вы уже привыкли к высоким нагрузкам.
Наслаждаться бегом поможет избавление от лишнего веса и от повышенного холестерина в крови.
Сам по себе бег имеет определённые ограничения для каждого человека. И эти ограничения связаны не столько с возрастом, сколько с состоянием всего организма. Важно, чтобы во время бега не напрягались слишком сильно суставы и сухожилия. И в данном случае определяющую роль играет не сам вес, а то, из чего этот вес складывается.
Исследования демонстрируют, что пара минут бега в неделю снижают риск преждевременной смерти на 27%. Люди, которые бегают, менее склонны к развитию болезней сердца, имеют более крепкие кости, более здоровое кровяное давление, у них лучше настроение.
Но есть и определённые риски для здоровья. Существуют привычки, которые могут привести к ортопеду или к кардиологу. Поэтому лучше перед началом бега обратиться к врачу за консультацией.
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