Бег и полезен, и вреден для здоровья. И вот чем

Начинают бегать люди по разным причинам. Кому-то, например, хочется бросить себе вызов, проверить себя, преодолеть себя. И это в основном характерно для мужчин.

При этом основа беговой тренировки - это развитие общей выносливости. Выносливость обязательно должна присутствовать, даже если вы уже привыкли к высоким нагрузкам.

Наслаждаться бегом поможет избавление от лишнего веса и от повышенного холестерина в крови.

Сам по себе бег имеет определённые ограничения для каждого человека. И эти ограничения связаны не столько с возрастом, сколько с состоянием всего организма. Важно, чтобы во время бега не напрягались слишком сильно суставы и сухожилия. И в данном случае определяющую роль играет не сам вес, а то, из чего этот вес складывается.

Исследования демонстрируют, что пара минут бега в неделю снижают риск преждевременной смерти на 27%. Люди, которые бегают, менее склонны к развитию болезней сердца, имеют более крепкие кости, более здоровое кровяное давление, у них лучше настроение.

Но есть и определённые риски для здоровья. Существуют привычки, которые могут привести к ортопеду или к кардиологу. Поэтому лучше перед началом бега обратиться к врачу за консультацией.

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