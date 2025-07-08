Бег на месте и другие упражнения, которые быстро уберут жир на животе в 40+ лет

Бег на месте. Встаньте прямо, расставив ноги немного шире плеч и слегка согнув колени. Быстро поочерёдно поднимайте каждую ногу, будто вы бежите на месте (по шкале от 1 до 10 эта скорость должна составлять 9-10). Выполняйте в течение 15–20 секунд быстрые движения ногами, а затем отдохните 2 секунды. Сделайте 2-6 подходов.

Прыжки с приседанием. Встаньте прямо и расставьте ноги на ширину бёдер. Согните бёдра и колени, опуститесь в присед. Прыгните вверх, а затем мягко приземлитесь и сразу же опуститесь в присед для следующего повторения. Выполняйте прыжки с приседанием в течение 15–20 секунд, отдохните 2 секунды. Таких подходов нужно сделать от 2 до 6.