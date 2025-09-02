Бег поможет вам похудеть быстрее, чем ходьба по наклонной поверхности

Оба вида активности также положительно влияют на общее здоровье. Они улучшают настроение, сон, равновесию и координацию, снижают уровень стресса, кровяное давление, риск возникновения болезней сердца, инсульта, некоторых видов рака, поддерживают здоровье лёгких и сердца, снижают уровень холестерина, укрепляют кости и мышцы.

