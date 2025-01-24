Бекон повысил у людей риск развития деменции на 13%

Выяснилось, что у людей, которые потребляли много обработанного красного мяса, риск развития деменции был на 13% выше, чем у тех, кто потреблял такого мяса мало. При этом разницы в риске возникновения старческого слабоумия между теми, кто съедал в среднем менее одной половины порции в день необработанного красного мяса и одну или больше порций такого мяса в день, не было.

Учёные обнаружили также, что у людей из группы с высоким содержанием обработанного красного мяса мозг старел быстрее. В результате общие когнитивные способности тоже снижались быстрее, чем у тех, кто ел мало такого мяса. В частности, было обнаружено, что на каждую порцию обработанного красного мяса в день, которую люди съедали в среднем, их способности снижались на 1,61 года быстрее, а вербальная память — на 1,69 года быстрее.

У участников, которые съедали в среднем 0,25 порции или больше переработанного красного мяса в день (группа с высоким потреблением), вероятность субъективного снижения когнитивных способностей была на 14% выше по сравнению с теми, кто съедал в среднем менее 0,10 порции в день (группа с низким потреблением).

Также у людей, которые в день съедали одну или несколько порций необработанного красного мяса (группа с высоким потреблением), вероятность субъективного снижения когнитивных функций была на 16% выше по сравнению с людьми, которые съедали менее половины порции в день (группа с низким потреблением).

Вместе с тем замена порции обработанного красного мяса в день на порцию орехов и бобовых снизила риск возникновения деменции на 19%. Также эта замена привела к сокращению на 1,37 года когнитивного старения и снижению риска субъективного когнитивного снижения на 21%.

Когда порцию обработанного красного мяса в день заменяли рыбой, то это снижало вероятность развития деменции на 28%, а также уменьшало риск субъективного снижения когнитивных способностей на 51%.

При замене обработанного красного мяса на птицу риск возникновения старческого слабоумия снизился на 16%, а когнитивное старение уменьшилось на 1,33 года. Другие замены на постный белок показали схожие результаты.

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