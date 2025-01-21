Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 января 2025, 06:45
1 мин.

Белая фасоль оказалась лучшим белком для снижения давления

И вот почему
Один из способов контроля артериального давления — это соблюдение определённой диеты. В частности, диеты DASH. Она делает акцент на потреблении растительной пищи, нежирных и обезжиренных молочных продуктов, рыбы, постного мяса.
Белая фасоль оказалась лучшим белком для снижения давления
© Verywell / Alexandra Shytsman

Лучший белок для снижения кровяного давления — это белая фасоль. И она содержит четыре полезных для здоровья вещества.

Калий. Он контролирует кровяное давление. В частности, этот минерал побуждает почки выводить избыток натрия через мочу и снижает артериальное давление, улучшая баланс жидкости в организме и расслабляя стенки кровеносных сосудов.

Магний. Более высокое потребление этого вещества связывают со снижением кровяного давления в целом. Для этого нужно в день потреблять от 320 до 420 мг магния.

Белая фасоль оказалась лучшим белком для снижения давления
© EatingWell

Кальций. Он помогает сокращению и расслаблению гладкомышечных клеток, выстилающих стенки кровеносных сосудов. Исследование, опубликованное в Journal of Hypertension, показало, что богатая кальцием диета связана с более низким систолическим артериальным давлением.

Клетчатка. Она насыщает. Особенно в сочетании с полезными жирами и белком в белой фасоли.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.