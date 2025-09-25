Белки, жиры и углеводы: эти питательные вещества важны после тренировки

После тренировки перекус или приём пищи должен быть сбалансированным. Он должен включать белки, жиры и углеводы.

Белок способствует восстановлению и росту мышц. Об этом сказала Лейсан Эколс, магистр наук, зарегистрированный диетолог, сертифицированный специалист по питанию. Как правило, рекомендуется потреблять 0,25 г белка на 1 кг массы тела или же 20-40 г сразу.

Углеводы необходимы для восполнения запасов гликогена в мышцах. В сочетании с белком они работают эффективнее.