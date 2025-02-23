Белок и клетчатка вечером оказались полезны для сна

Японские учёные в ходе нового исследования проанализировали данные 4825 пользователей двух мобильных приложений: Asken и Pokémon Sleep. Эти приложения собирают информацию о привычках в еде и о характере сна соответственно. Людям нужно было использовать приложения как минимум неделю, чтобы участвовать в научной работе. Средний возраст участников составлял 37 лет, 81,6% добровольцев были женщинами.

Выяснилось, что люди, которые потребляют больше белка, спали обычно на 10−11 минут дольше по сравнению с теми, кто получал белка меньше. Также те, кто ел больше жиров, в среднем спали на 6−10 минут меньше.