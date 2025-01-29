Белок, клетчатка, нитраты: врач рассказал, что есть на завтрак для снижения давления

Научно доказано, что регулярный завтрак снижает вероятность развития хронических болезней, в том числе заболеваний сердца. Также люди, которые едят с утра, реже страдают от высокого кровяного давления (гипертонии).

Майкл Твайман, доктор медицины, кардиолог в Apollo Cardiology в Сент-Луисе, рассказал, из чего должен состоять лучший завтрак для снижения артериального давления. По его словам, этот приём пищи должен включать белок, клетчатку, а также нитраты из тёмной листовой зелени.

Белок. Он важен для формирования мышц. Поэтому в первый приём пищи необходимо съедать не менее 30 г белка. Одно исследование показало, что большая мышечная масса связана с меньшим риском возникновения гипертонии.

Клетчатка. Хронически высокий уровень сахара в крови может вызвать повреждение эндотелия. Это значит, что кровеносные сосуды не смогут нормально функционировать. У людей с диабетом высокий уровень сахара в крови затрудняет выработку организмом оксида азота. Со временем это может привести к повышению кровяного давления. К счастью, завтрак с большим количеством клетчатки замедляет пищеварение и предотвращает скачки уровня глюкозы в крови.