Белок с углеводами и другие вещи, которые помогут вашему мозгу оставаться в форме в течение дня

Пейте воду перед кофе. Даже лёгкое обезвоживание может ухудшить концентрацию внимания и остроту ума. Учёные доказали, что нехватка жидкости может негативно влиять на скорость обработки информации, память, внимание.

Сочетайте белки с углеводами. Белок помогает стабилизировать уровень сахара в крови при употреблении вместе с углеводами. Также он поддерживает в устойчивом состоянии энергию и концентрацию. Для получения белка с утра подумайте о твороге, йогурте, нежирном молоке, соевом молоке, яйцах, тунце или копчёном лососе.

Ешьте ягоды. В ягодах много клетчатки, минералов, витаминов и полифенолов. Также антоцианы в их составе улучшают память и работу мозга.