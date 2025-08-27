Белок с утра и не только: эти ежедневные привычки уменьшат талию после 40 лет

Начинайте день с белка. После 40 лет в приоритете должно находиться сохранение мышечной массы, так как она напрямую связана с обменом веществ. Поможет в этом завтрак с высоким содержанием белка: например, яичница-болтунья со шпинатом, греческий йогурт с ягодами, протеиновый смузи с ореховым маслом. Во время первого приёма пищи важно получить 25–35 г белка.

Ходите после еды. Это поможет уменьшить скачки уровня сахара в крови, повысить эффективность инсулина и улучшить пищеварение. Эти преимущества особенно важным тем, кому больше 40, поскольку с возрастом организм становится более инсулинорезистентным. Сразу после обеда или ужина пройдитесь в спокойном темпе в течение 10-20 минут.