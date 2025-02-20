Белок, витамины и минералы: почему полезно каждый день есть мясо

Однако не рекомендуется есть слишком много любой пищи или групп продуктов. В том числе и мяса.

Некоторые исследования демонстрируют, что употребление слишком большого количества красного или обработанного мяса повышает риск возникновения онкологии, особенно колоректального рака. Рекомендует есть менее 50 г в сутки: это снизит вероятность развития рака простаты, молочной железы или колоректального.

Также в красном мясе больше загрязняющих веществ из окружающей среды, чем в белом (птице). Исследования показывают, что диеты с высоким содержанием мяса имеют самый высокий углеродный след.

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