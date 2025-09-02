Белую фасоль назвали самой полезной для здоровья белковой добавкой к макаронам

Опубликовано 02 сентября 2025, 23:151 мин.
Белую фасоль назвали самой полезной для здоровья белковой добавкой к макаронамИ вот почему
Паста с соусом может быть действительно вкусной, но в ней мало белка. Лучшим вариантом в этом случае станет белая фасоль. Она отличается мягкой текстурой и слегка ореховым вкусом.
Порция белой фасоли в 1/2 стакана содержит около 8 г белка. Это один из самых богатых протеином вариантов растительных продуктов. Кроме того, она легко сочетается с другими итальянскими продуктами: сыром пармезан, помидорами, брокколи рабе, тосканской кудрявой капустой, салатом эскариоль.
Белок - важнейший макронутриент. Согласно рекомендациям, рекомендуемая суточная норма его потребления - 0,8 г на килограмм массы тела. Это значит, что при весе 68 г вам в сутки нужно получать около 50 г белка.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.