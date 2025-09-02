Белую фасоль назвали самой полезной для здоровья белковой добавкой к макаронам

Белок - важнейший макронутриент. Согласно рекомендациям, рекомендуемая суточная норма его потребления - 0,8 г на килограмм массы тела. Это значит, что при весе 68 г вам в сутки нужно получать около 50 г белка.

