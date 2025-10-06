Белый и другие виды чая, в которых антиоксидантов больше, чем в зелёном

Белый чай. Он по сравнению с зелёным чаем подвергается минимальной обработке, поэтому в нём больше катехинов и полифенолов. Эти антиоксиданты улучшают липидный обмен веществ, снижая уровень холестерина и триглицеридов.

Чай из гибискуса. Этот напиток может похвастаться флавоноидами и антоцианами. В некоторых частях мира при помощи этого чая облегчают боль при мочеиспускании и лечат камни в почках.

Фиолетовый чай. Отличительный цвет ему дают антоцианы в сочетании с катехинами. Одно исследование на животных показало, что фиолетовый чай способствует балансу бактерий в кишечнике.