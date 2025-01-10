Белый хлеб назвали одним из продуктов, который приводит к жиру на животе

Обработанное мясо. Исследования всё чаще подтверждают, что пепперони, колбаса, мясные деликатесы и бекон плохо влияют на наше здоровье. Они повышают риск возникновения колоректального рака и могут способствовать набору веса. Согласно исследованиям, предотвратить образование жира на животе помогает диета с низким содержанием обработанного мяса и других обработанных продуктов (и высоким содержанием фруктов и молочных продуктов).

Белый хлеб. В нём мало клетчатки по сравнению с цельнозерновым. Кроме того, одно исследование с участием более 2800 взрослых показало, что более высокое потребление рафинированных зёрен в белом хлебе связано с большим количеством брюшного жира.

Конфеты. Углеводы — это источник энергии в первую очередь. Но если эту энергию не использовать, она будет откладываться в виде жира. В сладостях к тому же ного добавленного сахара и мало клетчатки или белка. Это значит, что вы потребляете пустые калории, которые вас не насыщают.

Некоторые заправки для салатов в бутылках. Они могут сделать ваши блюда более жирными и калорийными. Выбирая заправку для салата, отдавайте предпочтение уксусу, бальзамическим вариантам или соку лимона.

Батончики для замены еды. Они часто подвергаются сильной обработке и содержат много добавленного сахара. Из-за этого после такого перекуса вы будете чувствовать себя ещё голоднее, чем до этого.