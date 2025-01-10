Белый хлеб назвали одним из продуктов, который приводит к жиру на животе

Белый хлеб назвали одним из продуктов, который приводит к жиру на животеИ всего таких продуктов девять
Обработанное мясо. Исследования всё чаще подтверждают, что пепперони, колбаса, мясные деликатесы и бекон плохо влияют на наше здоровье. Они повышают риск возникновения колоректального рака и могут способствовать набору веса. Согласно исследованиям, предотвратить образование жира на животе помогает диета с низким содержанием обработанного мяса и других обработанных продуктов (и высоким содержанием фруктов и молочных продуктов).
Белый хлеб. В нём мало клетчатки по сравнению с цельнозерновым. Кроме того, одно исследование с участием более 2800 взрослых показало, что более высокое потребление рафинированных зёрен в белом хлебе связано с большим количеством брюшного жира.
Конфеты. Углеводы — это источник энергии в первую очередь. Но если эту энергию не использовать, она будет откладываться в виде жира. В сладостях к тому же ного добавленного сахара и мало клетчатки или белка. Это значит, что вы потребляете пустые калории, которые вас не насыщают.
Некоторые заправки для салатов в бутылках. Они могут сделать ваши блюда более жирными и калорийными. Выбирая заправку для салата, отдавайте предпочтение уксусу, бальзамическим вариантам или соку лимона.
Батончики для замены еды. Они часто подвергаются сильной обработке и содержат много добавленного сахара. Из-за этого после такого перекуса вы будете чувствовать себя ещё голоднее, чем до этого.
Мороженое. Его регулярное употребление может привести к увеличению жира на животе. Всё потому, что в мороженом много сахара и добавленных жиров.
Сладкие хлопья для завтрака. Зерновые с высоким содержанием добавленного сахара могут способствовать образованию жира на животе. Кроме того, в них обычно нет клетчатки и белка.
Упакованные пирожные. Обычно в них много транжиров и добавленного сахара. Чтобы этого избежать, по возможности ешьте домашнюю выпечку.
Жареные блюда быстрого приготовления. Исследования демонстрируют, что кукурузное масло содержит больше трансжиров, чем другие растительные масла. При этом по состоянию на 2010 год большинство сетей быстрого питания использовали именно это масло для жарки картофеля фри. Также фастфуд — это ультраобработанная пища, которая связана с увеличением висцерального жира. Также в исследовании из Journal of Preventive Medicine and Hygiene говорится, что фастфуд может привести к большему риску возникновения абдоминального ожирения.
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